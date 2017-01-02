Diyarbakır'da öğrenci pansiyonuna saldırı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir roketatar mermisi ile kurşunların isabet ettiği öğrenci pansiyonunda şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadı.

Terör örgütü PKK mensuplarınca gece Emniyet Amirliğine düzenlenen roketatarlı ve silahlı saldırıda mermi ve kurşunların Çınar Anadolu Lisesinde okuyan 60'ı aşkın öğrencinin kaldığı pansiyona da isabet ettiği belirlendi.

Roketatar mermisinin isabet ettiği pansiyondaki odada kalan öğrenci, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Çınar Kaymakamı İsmail Şanlı, saldırıda kimsenin zarar görmediğini, faillerin yakalanması için başlatılan operasyonun sürdüğünü belirtti. AA