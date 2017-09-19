Diyarbakır'da narkoterör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice ilçesinin Yalaza köyü ile Kocaköy ilçesinin Gökçen ve Gözebaşı köylerinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığına ilişkin bilgiler doğrultusunda, operasyon düzenlendi.

Yalaza köyü bölgesinde 185 kilogram toz esrar, Kocaköy ilçesinin Gökçen ve Gözebaşı köyleri mülki sınırları içerisinde 12 ayrı bölgede 99 bin 572 kök Hint keneviri ve 95 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.