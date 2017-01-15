Diyarbakır'da narkoterör operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda, 308 kilogram esrar ile 15 kilogram kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesi Çavundur köyünde, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, tespit edilen iş birlikçiler ve aranan şahısları yakalamak, terör örgütünün finans kaynağı olan yasa dışı uyuşturucuları ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendi.



Operasyonda, 10 ev ve eklentisi ile Çavundur köyünün çevresinde yapılan aramada, araziye gömülü vaziyette 308 kilogram esrar, 15 kilogram kenevir tohumu ile sargı bezi, steril bisturi ucu, enjeksiyonluk solüsyon gibi çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi.