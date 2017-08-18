Diyarbakır'da Kur'an kursu öğrencilerinin bisiklet sevinci

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, merkez Sur ilçesindeki camilerde yaz Kur'an kursu eğitimini tamamlayan öğrencilere, bisiklet hediye edildi.

Sur ilçesinde İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince temin edilen 100 bisikletten 50'si yaz Kur'an kursunu tamamlayan öğrencilere verildi.

İl Müftüsü Burhan İşliyen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz Kur’an kurslarının bugün itibariyle sona ermesinin ardından çocukların camiye olan ilgisi ve sevgisinin devam etmesi için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek şunları söyledi:

"Tarihi Ulu Cami içindeki Mesudiye Medresesi'ndeyiz. Burada bulunmanın ayrı bir önemi ve anlamı var. Biz 1,5 yıl önce neredeyse camileri ibadete kapatacak kadar sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştık. Burada silah sesleri ve terör olayları vardı. Terör nedeniyle insanlar iş yerlerini kapatıp işsiz kaldı. O günlerden bu günlere geldik. Artık silah seslerinin duyulduğu yerde, hamd olsun Kur'an sesleri duyuluyor."

Bütün çocuklara bisiklet talebi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın jest yapıp 100 Kur'an kursu öğrencisine bisiklet hediye ettiğini aktaran İşliyen, şöyle devam etti:

"Bu avluya girmekte zorlandım, burada çocuklar büyük bir hüzün içerisindeler 'Bize de bisiklet verin' diyorlar. Demek ki Sur'un dar sokaklarında bir bisiklet çok anlamlı. Buradan belediye başkanımıza, bu şehrin eşrafına, hayırseverlerine, güzel gönüllü insanlarına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bisiklet bu çocukların hayatında, maneviyatında bu kadar tesir edecekse gelsinler, bu çocukların hiçbiri bisikletsiz kalmasın. Sadece Sur'daki 5 bin çocuğu değil bu şehrin bütün yoksul çocuklarını bisiklet sahibi yapacak Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri paylaşabilecek insanları var. Hayırseverler, zenginler var."