Diyarbakır'da korkutan yangın

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir sitenin giriş katında çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 11 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Kayapınar ilçesi 173. sokak Hatipoğlu 2 Sitesi Şelale Evlerinde bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangında, dumandan etkilenen 11 kişi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yerinde müdahale edilirken 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.