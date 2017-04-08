  • 08 NISAN 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.733
    EURO 3.956
  • BIST 88497.33
    ALTIN 150.362
Buradasınız : » » Diyarbakır'da 'klimalı durak' hizmeti

Diyarbakır'da 'klimalı durak' hizmeti

İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları olumsuz hava koşullarından korumak için "klimalı durak" hizmeti başlattı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Diyarbakırda klimalı durak hizmeti

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları olumsuz hava koşullarından korumak için "klimalı durak" hizmeti başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla tarafından, vatandaşları bekledikleri hizmetlere kavuşturmak amacıyla başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

KHK kapsamında görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesinin ekipleri, Atilla'nın talimatıyla, toplu ulaşım güzergahlarındaki durakların sayısını artırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Dicle Üniversitesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni duraklar yaptı. Vatandaşları olumsuz hava koşullarından korumak amacıyla etrafı kapatılan duraklara klima da takıldı.

Hizmete giren klimalı durakların kent genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalar sürdürülüyor. AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, khk, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, klimalı durak hizmeti
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER