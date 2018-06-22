Diyarbakır'da kadınlar devlet desteğiyle meslek öğreniyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Diyarbakır'da açılan 56 Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) kadınlara el becerilerini geliştirme ve ürettiklerini pazarlayarak gelir elde etme imkanı sunuluyor.

"Ayda ortalama 750 lira gelir elde ediyorlar"

Çeşitli alanlarda beceri kurslarının yer aldığı ADEM'ler sayesinde kadınlar, meslek edinerek aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Bağlar Fatih Aile Destek Merkezi Koordinatörü Hülya Şivan, kurslarda eğitim gören kadınlara İş-Kur tarafından günlük 20-35 lira verildiğini ve bu sayede kursiyer kadınların, ayda ortalama 750 lira gelir elde ettiklerini söyledi.

Merkezlerde kuaförlük, aşçılık, takı tasarım, dikiş nakışın yanı sıra okuma yazma, Kur'an-ı Kerim kurslarının verildiğini belirten Hülya Şivan, son yıllarda istihdamı artırma yönünde de çalışmaları olduğunu ifade etti.

"Bu kurslar sayesinde evlerinden çıkıyorlar"

Hülya Şivan, merkezler açıldığından beri kadınların kurslara yönelik taleplerinin fazla olduğunu anlattı:

"Meslek edinmek için kurslarımıza gelen kadınlarımız, kendilerine sağlanan imkandan çok memnun. Eskiden böyle imkanları yoktu. Kursa katılanlar arasında daha önce evinden çıkamayan bayanlar var. Bu kurslar sayesinde evlerinden çıkıyorlar."

"Kursiyer anneler çocuklarını da merkeze getiriyor"

Kursiyer annelerin beraberinde çocuklarını da merkeze getirdiğini söyleyen Şivan, "Devlet kurumu olduğu için güvenerek geliyorlar. Bazılarının eşleri geliyor ortamı görüp, memnun kalıyor. Bu kurslarda sertifika alıp da tekstil ve kuaförlük alanlarında işe giren bayanlarımız oldu" dedi.

Öğretmen Akay: "Devletimiz hem annelik hem babalık yapıyor"

Şehitlik Aile Destek Merkezi'nde tekstil öğretmenliği yapan Şenay Akay, kurslara gelen kadınların, devletin sunmuş olduğu imkanlardan faydalandığını söyledi.

Şenay Akay, ADEM merkezlerindeki kurslara katılan kadınların, mesleki eğitimin ardından ilgili kurumların verdiği hibe ve kredilerle kendi iş yerini açabildiğini vurguladı:

"Kurslarımız kadınlarımızın ikinci evi ve vazgeçilmezi oluyor. Çünkü burada sosyal ortama dahil oluyorlar. Devlet, onların her türlü malzeme ve ihtiyaçlarını da karşılıyor. Devletimiz buraya gelen kadınlarımıza hem annelik hem babalık yapıyor. Meslek öğreterek, gelecekte kendi iş yerlerini açarak para kazanma imkanı sunuyor."

"İkinci bir evimiz oldu"

Kursiyerlerden 3 çocuk annesi Neşe Baygut ise tekstil kursuna katıldığını söyledi ve şunları anlattı:

"Bu ortamı bize sunan yetkililere teşekkür ediyoruz. Evde oturunca çok sıkılıyorduk. Artık burası ikinci bir evimiz oldu. Ev kadınlarının buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Bu desteği bize sağladığı için devletimize teşekkür ediyorum."

"Aile bütçemize katkıda bulunuyoruz"

4 çocuk annesi Gülnaz Kazar, kurs sayesinde özel sektörde iş imkanına kavuşacak olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti:

"Kurs sayesinde aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Çocuklarımızın çeyizini hazırlıyoruz, üst başını dikiyoruz. Kadınlarımız evde oturmasınlar bu kurslara katılsınlar."

Kaynak: AA