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Buradasınız : » » Diyarbakır'da kaçakçılıkla mücadele

Diyarbakır'da kaçakçılıkla mücadele

Mardin, Silvan ve Şanlıurfa karayollarında şüphe üzerine durdurulan 2 çekici ile hurda yüklü araçta yapılan aramada, 139 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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Diyarbakırda kaçakçılıkla mücadele

Diyarbakır'da, 15 günde düzenlenen operasyonlarda 139 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılık suçuna karışan kişi ve organizasyonların deşifresine yönelik operasyon düzenledi.

Son 15 günde düzenlenen operasyonlarda, Mardin, Silvan ve Şanlıurfa karayollarında şüphe üzerine durdurulan 2 çekici ile bu çekiciye bağlı dorselerde ve hurda yüklü araçta yapılan aramada, 139 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler: Diyarbakır'da kaçakçılıkla mücadele
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