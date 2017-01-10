Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında binlerce malzemeye el kondu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılık yapan kişi ve organizasyonların deşifre edilmesine yönelik 26 Kasım 2016- 9 Ocak 2017 tarihleri arasında 32 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gümrük kaçağı 793 bin 694 paket sigara, 29 cep telefonu, 8 bin 192 litre kaçak akaryakıt ve bir tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan 40 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 19 araca el konuldu. AA