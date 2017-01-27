Diyarbakır'da kaçakçılara göz açtırılmadı

Diyarbakır'da geçen yıl düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 5 milyon 839 bin 834 paket sigara, 637 şişe alkollü içki, 445 kilogram çay, 12 uzun namlulu tüfek, 11 av tüfeği, 44 tabanca ve 153,5 ton akaryakıt ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2016'da haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılık yapan kişi veya organizasyonlara yönelik operasyonlar düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonlarda gümrük kaçağı 5 milyon 839 bin 834 paket sigara, 637 şişe alkollü içki, 445 kilogram çay, Türk lirası ve dolardan oluşan 855 sahte banknot, 12 uzun namlulu tüfek, 11 av tüfeği, kuru sıkıların da aralarında olduğu 44 tabanca, 107 şarjör, 2 bin 436 uzun namlulu tüfek fişeği, 5 bin 16 tabanca fişeği, 153 ton 536 litre akaryakıt, 10 bin 900 puro, 202 kilogram tütün, bin 178 cep telefonu, 22 tarihi eser, 16 otomobil, sahte diploma, 61 sahte nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi, POS cihazı ve 8 kredi kartı ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan 3 bin 172 şüpheliden 2 bin 687'sinin adli kontrol şartıyla salıverildiği kaydedilen açıklamada, 485'inin de tutuklandığı aktarıldı.

Açıklamada, haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılık yapan kişi veya organizasyonlara yönelik çalışmaların kararlı ve aralıksız şekilde devam edeceği vurgulandı.