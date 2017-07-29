  • 29 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 38º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.53
    EURO 4.15
  • BIST 107699.72
    ALTIN 143.97
Buradasınız : » » Diyarbakır'da 'joker' operasyonu: 26 gözaltı

Diyarbakır'da 'joker' operasyonu: 26 gözaltı

Diyarbakır'da başkasının yerine sahte kimlikle Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'na girdikleri belirlenen 26 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Diyarbakırda joker operasyonu: 26 gözaltı

Diyarbakır'da başkasının yerine sahte kimlikle Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'na (MTSKS) girdikleri belirlenen 26 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro ekiplerince 14 okulda yapılan MTSKS'ye başkasının yerine sınava girecek "joker" şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucu başkasının yerine sınava giren 1'i kursiyer 26 kişi tespit edilerek gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde 24 farklı nüfus cüzdanı, 2 geçici kimlik belgesi ele geçirildi. 51 kişi hakkında da resmi belgede sahtecilik suçlarından işlem yapıldı.

Etiketler: Diyarbakır, joker operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER