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Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı: 6 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, 6 kişi yaralandı.

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Diyarbakırda iş yerine silahlı saldırı: 6 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Lezgin Avcı Caddesi'nde bulunan bir iş yerine, yüzleri maskeli bir grup tarafından silah saldırı düzenlendi.

Saldırıda, iş yerinde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaçan saldırganların yakalanmasına çalışılıyor. AA

Etiketler: Diyarbakır, silahlı saldırı
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