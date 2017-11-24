  • 24 KASIM 2017, CUMA

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Diyarbakır'da iki sivili şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da askeri araçların geçişi sırasında iki sivilin şehit düştüğü saldırının failleri arasında yer alan "Roj" kod adlı terörist etkisiz hale getirildi.

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Diyarbakırda iki sivili şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda iki sivilin şehit düştüğü saldırının failleri arasında yer aldığı belirlenen PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığına dün, Çınar ilçesi Başaklı köyündeki bir evde terörist bulunduğuna ilişkin yapılan ihbar üzerine söz konusu bölgeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, saat 02.15 sıralarında "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan Mardin'in Savur kırsal alanında faaliyet yürüten "Roj" kod adlı Mazıdağ ilçesi Derecik nüfusuna kayıtlı Cebrail Karçı'nın (36), etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, teröristin, "silahlı terör örgütüne üye olma", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından kaydı bulunuyordu.

Diyarbakır-Bismil karayolunda 29 Ağustos'ta Siirt'e kirpi aracı nakliyesiyle görevli özel firma çalışanları Mehmet Gürses ve Mustafa Yılmaz'ın şehit edilmesi olayının failleri arasında yer aldığı tespit edildi.

Teröristin üzerinde AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör, 9 milimetre Taurus marka tabanca, iki tabanca şarjörü, 3 el bombası, 122 fişek ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 3 terörist işbirlikçinin de gözaltına alındı.

Diyarbakır-Bismil karayolunda 29 Ağustos'ta askeri araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristler tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmiş, Mehmet Gürses (56) ve Mustafa Yılmaz (55) şehit düşmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: terör operasyonu, PKK, Diyarbakır
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