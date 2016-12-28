Diyarbakır'da heyecanla beklenen proje hayata geçiyor

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Sur Belediyesince, Diyarbakır için büyük önem taşıyan "Dicle Vadisi Projesi" hayata geçiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık görevini yürütürken "Türkiye Hazır Hedef 2023" toplantısında duyurduğu ve Diyarbakır'da büyük heyecan uyandıran "Dicle Vadisi Projesi", Sur Belediye Başkan Vekiliğine görevlendirilen Kaymakam Bilal Özkan tarafından başlatılacak.

Bu kapsamda, Özkan, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Nezir Rüzgar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İştirak Firması Erkonut AŞ Genel Müdürü Yasin Dandan ve beraberindeki heyetle Dicle Vadisi'nde inceleme yaptı.

Burada açıklama yapan Özkan, Diyarbakır'ın tarih boyunca 33 medeniyete ev sahipliği yapan kadim bir kültüre sahip olduğunu söyledi.

Dicle Vadisi Rekreasyon Projesinin birinci etap çalışmasını 4 Ocak'ta başlatacaklarını ifade eden Özkan, "Yapacağımız bu çalışmalar Sur medeniyetiyle uyumlu ve ilçenin turizm potansiyelini canlandırıcı çalışmalar olacaktır. İlk aşamada yeşil alan, ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarını yapacağız." dedi.