Diyarbakır'da helikopter destekli asayiş uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması, önleyici kolluk hizmetlerinin yapılması, şüpheli görülen, aranan, uyuşturucu satışı ve kullanıcıları ile terör nitelikli suç ve suçlularla mücadele amacıyla merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik ve Benusen mahallelerinde uygulama düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik ve terör ekiplerince gerçekleştirilen uygulamaya 260 personelden oluşan 43 ekip katıldı.

Ekipler, 21 umuma açık iş yeri, 10 internet kafe ve 5 parkı denetledi, şüpheli kişilerin kimlik kontrolünü yaptı, bazı araçlarda da arama gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında 896 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, bin 94 kişi kontrol edildi, 333 araç denetlendi.

"Dolandırıcılık" suçundan hakkında arama kararı bulunan bir şüpheli ile üzerinde 5 uyuşturucu hap bulunan bir kişi gözaltına alındı, yoklama kaçağı 19 kişiye ilgili kanun gereği tebligat yapıldı.

Kaynak: AA