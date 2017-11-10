Diyarbakır'da helikopter destekli asayiş uygulaması

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 800 personelin katılımıyla, helikopter destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, merkez Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe, Muradiye, Selahattin Eyyubi, Kooperatifler Mahalleleri ve Hatboyu Caddesinde helikopter destekli gerçekleştirilen uygulamaya, Özel Harekat, Narkotik, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Havacılık ve Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli 800 personel katıldı.

Kent genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamının sağlanması için kumar oynayan ve oynatan mekanlar, uyuşturucu kullanan şahıs ve satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, umuma açık 17 iş yeri ile 3 internet kafe denetlendi, 960 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, 298 araç kontrol edildi, yoklama kaçağı 5 kişiye yasa gereği tebligat yapıldı.

İş yerlerinde yapılan denetimlerde, 5 tombala makinesi, 5 kamera, 10 televizyon, çok sayıda oyun kartı ve pulu muhafaza altına alındı, 122 şahsa kumar oynamak ve oynatmaktan para cezası kesildi.

Tütün ürünü kullanıldığı tespit edilen mekanlarda İl Tütün Denetleme Ekiplerince sigara içenlere ve iş yerlerine 40 bin lira cezası kesildi, 5 iş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Uygulama kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden birinin uyuşturucu ticaretinden 4 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş cezası bulunduğu tespit edildi, bir şüphelinin üzerinde de ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ve fişek, 8 şüphelinin üzerinde ise toplam 17 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA