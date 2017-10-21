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Diyarbakır'da helikopter destekli asayiş uygulaması

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde helikopter destekli asayiş uygulaması yapıldı.

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Diyarbakırda helikopter destekli asayiş uygulaması

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde helikopter destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 155 personel ile helikopter destekli asayiş uygulaması yapıldı.

Ekipler, kafe, kıraathane ve çeşitli mekanları denetledi, şüphe duyulan araçları durdurdu. Uygulama kapsamında vatandaşların kimlik sorgulaması ile arama yapıldı.

Uygulamada, 902 kişinin genel bilgi taraması ve 53 aracın sorgu işlemi gerçekleştirildi. Arama kaydı bulunan 3 kişi gözaltına alındı, yoklama kaçağı 10 kişi yasa gereği tebliğat yapılmasının ardından, serbest bırakıldı.

Daha önce yasa dışı tombala oynattığı için mühürlenen bir iş yeri sahibinin mührü sökerek, yeniden oyun oynatmaya devam ettiği belirlendi. İş yerinde ele geçirilen tombala makinesi, 2 televizyon, çok sayıda oyun kartı ve kamera muhafaza altına alındı.

Tombala oynayan 29 kişiye 6 bin 583 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: helikopter destekli asayiş uygulaması, Diyarbakır, asayiş uygulaması
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