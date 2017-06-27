Diyarbakır'da hava destekli trafik denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayramda trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Vatandaşların bayram tatili dönüşü evlerine rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için alınan yoğun trafik önlemleri kapsamında bir polis helikopteri de kentte havadan denetim gerçekleştirdi.

Yoğun güzergahlardaki trafik akışının hızlandırılması için helikopter ile yerdeki ekipler, koordinasyon içerisinde çalıştı.

Kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar, helikopterdeki görevlilerce yerdeki ekiplere bildirildi ve sürücülerine ceza kesildi.

Kent merkezindeki 4 ilçede yapılan uygulamaya 34 ekip ve bir helikopter katıldı.