  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Diyarbakır'da hava destekli operasyonda 15 EYP bulundu

Diyarbakır'da hava destekli operasyonda 15 EYP bulundu

Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda, kullanılmayan bir evde yapılan aramada 15 el yapımı patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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Diyarbakırda hava destekli operasyonda 15 EYP bulundu

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Helikopter destekli operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekât, terörle mücadele ve asayiş ekiplerinin de bulunduğu 400 polis katıldı.

Kentte 4 merkez ilçede düzenlenen operasyonda, polisler uyuşturucu tacirlerinin kullandığı adreslere baskın yaptı.

Bağlar ilçesi Kaynertepe 235 Sokak'ta kullanılmayan bir eve düzenlenen operasyonda, 6 kişi uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı.

Polis tarafından gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve çevresinde yapılan aramada, poşetlerde kullanıma hazır uyuşturucu bulundu.

Operasyon kapsamında bir başka kullanılmayan eve giren polisler, burada yaptıkları aramada ise 15 el yapımı patlayıcının yanı sıra gübre ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Eve gelen bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekipleri geniş kapsamlı çalışma yaparak, delil topladı. Ele geçirilen malzemeler ile deliller incelenmek üzere emniyete gönderildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, eyp, uyuşturucu operasyonu
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