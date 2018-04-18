Diyarbakır'da hava destekli asayiş uygulaması

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında 2'si aranan olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 23:17





