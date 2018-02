Diyarbakır'da hava destekli asayiş uygulaması

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümü bahanesiyle huzur ve güven ortamını provoke etmeye yönelik olayların önlenmesi amacıyla 2 bin polisin katılımıyla helikopter destekli asayiş uygulaması yapıldı.

Merkez Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde yapılan eş zamanlı asayiş uygulamasında, cadde, sokak ve parklar denetlendi, şüpheli şahısların üst aramaları ve güvenlik sorgulaması yapıldı. Hava destekli operasyonda helikopter ile sokaklar taranarak, şüpheli görülen durumlar uygulama yapan birimlere aktarıldı.

Uygulamada, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli tüm birimlerden 2 bin polisten oluşturulan 69 ekip görev aldı. Kent genelinde oluşturulan 15 sabit noktada 2 bin 976 kişinin genel bilgi taraması gerçekleştirildi, 29'u aranan olmak üzere 31 kişi gözaltına alındı, 6 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

Uygulamada, 534 araç kontrol edildi, 10 araca 7 bin 261 lira ceza kesildi, 1 araç trafikten men edildi, 114 iş yeri kontrol edildi.

Merkez Kayapınar ilçesinde uygulama yapan polisler esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, "Bir derdiniz sıkıntınız var mı? Sizler için yapabileceğimiz bir şey var mı? Bir derdiniz sıkıntınız olursa polis her zaman hizmetinizde. Her zaman çekinmeden arayabilirsiniz. Telefonlarımız açık, her zaman derdinizi sıkıntınızı anlatabilirsiniz." dediler.

Vatandaşların rahatı ve huzuru için çalıştıklarını belirten polislere, vatandaşlar teşekkür etti.

Kaynak: AA