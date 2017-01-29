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Buradasınız : » » Diyarbakır'da geçen yıl 1 milyon kişinin GBT sorgusu yapıldı

Diyarbakır'da geçen yıl 1 milyon kişinin GBT sorgusu yapıldı

Diyarbakır'da geçen yıl Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan 1 milyon kişiden 293'ünün tutuklandığı bildirildi.

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Diyarbakırda geçen yıl 1 milyon kişinin GBT sorgusu yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, asayişin tesisi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamındaki yol uygulamalarında, yaklaşık 1 milyon kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, aralarında terör suçlularının da bulunduğu 16 bin 266 zanlı yakalandı. Çeşitli suçlardan aranan bu kişilerden 293'ü tutuklandı.

Kontrollerde, 1 ton 23 kilo 377 gram kubar esrar, 63 kilo 829 gram toz esrar, 281 uyuşturucu hap, 301 değişik çap ve markada silah, 45 şarjör, 899 fişek, 2 el yapımı patlayıcı, 359 bin 356 paket kaçak sigara, 3 ton 540 kilogram kaçak tütün ile 3 çalıntı araç ele geçirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrolü yapılan 3 milyon 193 bin 600 araçtan kusurlu 2 bin 115'i trafikten men edildi. 67 bin 410 araç için ise idari para cezası uygulandı. AA

Etiketler: Diyarbakır, Genel Bilgi Toplama, gbt sorgusu
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