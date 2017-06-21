  • 21 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Diyarbakır'da "gaybubet" evi operasyonu: 3 gözaltı

Diyarbakır'da "gaybubet" evi operasyonu: 3 gözaltı

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda firari biri hakim, biri savcı olmak üzere 3 şüpheli yakalandı.

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Diyarbakırda &quot;gaybubet&quot; evi operasyonu: 3 gözaltı

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda firari biri hakim, biri savcı olmak üzere 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bulunan, örgütün güvenli ev olarak tabir ettiği "gaybubet" evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından firari oldukları öğrenilen örgütün il yapılanmasında olan V. B ile Diyarbakır Adliyesi Çocuk Mahkemesinde hakimken ihraç edilen M.O, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında Cumhuriyet savcısıyken ihraç edilen H.Y, yakalandı.

Evde yapılan aramada şüphelilere ait 3 harici harddisk, dizüstü bilgisayar, 3 flaş bellek, tablet bilgisayar, tuşlu telefon bulundu.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Etiketler: Diyarbakır, FETÖ/PDY operasyonu, hakim, savcı, gaybubet evi operasyonu
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