Diyarbakır'da FETÖ/PDY operasyonu: 25 gözaltı

Diyarbakır'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik kentte bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle aralarında ev kadınlarının da bulunduğu 25 şüpheli yakalandı.

Ayrıca şüphelilerden 2'sinin engelli olduğu birinin ise hastanede tedavi gördüğü belirlendi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla engelli şüphelilerin ifadesi evinde alınırken, hasta şüphelinin ifadesinin de hastanede alınacağı öğrenildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.