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Diyarbakır'da FETÖ'nün hücre evine operasyon: 2 gözaltı

Diyarbakır'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Diyarbakırda FETÖnün hücre evine operasyon: 2 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nın ortak çalışması sonucu örgüt üyelerinin "hücre evi" olarak adlandırdığı 2 adres tespit edildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ş.P. ile "terör örgütüne üye olmak, terörizmin finansmanının engellenmesi kanununa muhalefet" suçundan aranan, aynı zamanda KHK ile kapatılan eğitim kurumlarında üst düzey yöneticilik yapan ve Bylock kullandığı tespit edilen A.D. yakalandı.

Flash belleği camdan atmaya çalıştı

Adreslerde yapılan aramada, A.D'nin pencereden atmaya çalıştığı flash bellek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.P emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, fetö, hücre operasyonu
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