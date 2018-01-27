Diyarbakır'da dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

Kendisini istihbarat ve MİT personeli olarak tanıtarak bir çok kişiyi dolandıran suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 12:42



