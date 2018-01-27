Diyarbakır'da dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

Diyarbakır'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "nitelikli dolandırıcılık", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "tehdit" ve "iftira" suçlarını işleyen suç örgütüne yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalarda örgüt mensuplarının, çeşitli gerekçelerle özel güvenlik kimlikleri iptal edilerek işlerine son verilenler veya yakınlarıyla iletişime geçerek, kendilerini istihbarat ve MİT görevlisi olarak tanıttıkları, adliye ve emniyette tanıdıkları bulunduğunu söyleyerek bu kişileri dolandırdıkları belirlendi.
Suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA