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Diyarbakır'da çöp konteynırında patlama

Diyarbakır Valiliği'ne yakın bir noktada çöp konteynırında patlama oldu.

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Diyarbakırda çöp konteynırında patlama

Diyarbakır Valiliği'ne yakın bir noktadaki çöp konteynırında, sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı ve yaralanma olmadı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi alarak konteynerde inceleme yaptı.

Patlamaya, konteynere bırakılan piknik tüpünün neden olduğu tespit edildi.

Yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: diyarbakır valiliği, diyarbakır patlama
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