Diyarbakır'da ByLock operasyonu

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ByLock kullandıkları iddiasıyla 24 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri Diyarbakır'ın Bismil, Çermik, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Kulp, Lice ve Silvan ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, A.Y, E.S, Ö.O, M.K, M.O, F.K, B.Y, Y.B, Y.Ç, Y.Y, Y.D, M.D, M.Y, E.K, H.O, M.C, M.K, V.K, M.Y, R.K, B.A, G.T, G.B. ve İ.K. gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.