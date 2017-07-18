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Diyarbakır'da bir terörist yakalandı

Şırnak, Hakkari ve Bitlis'te çok miktarda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi, Diyarbakır'da 1 terörist yakalandı.

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Diyarbakırda bir terörist yakalandı

Terörle mücadele operasyonlarında Şırnak, Hakkari ve Bitlis'te çok miktarda silah, mühimmat ve patlayıcının ele geçirildiği, Diyarbakır'da 1 teröristin yakalandığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) internet sitesinden, dün meydana gelen "yurt içi olaylar"a ilişkin verilen bilgiye göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde devam eden operasyonda tespit edilen bir mağarada 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 60 uçaksavar makineli tüfek fişeği, 250 kilogram amonyum nitrat, 3 ton gıda maddesi, jeneratör, 450 litre mazot ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen 1 adet el yapımı patlayıcı ise imha edildi.

Bitlis'te güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınakta 1 biksi makineli tüfek, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bin adet biksi makineli tüfek fişeği, 164 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 adet el bombası, 30 kilogram plastik patlayıcı ve çok miktarda muhtelif malzeme bulundu.

Hakkari kırsalında da 11 Temmuz'da icra edilen hava harekatında etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlerden ikisine ait ceset bulundu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde güvenlik kuvvetlerince icra edilen adli aramada, bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist yakalandı. AA

Etiketler: Diyarbakır, terörist, tsk, mühimmat
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