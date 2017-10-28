  • 28 EKIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.791
    EURO 4.402
  • BIST 107884.03
    ALTIN 155.089
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Diyarbakır'da bir terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da bir terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 27 Ekim'de başlatılan özel maksatlı operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Diyarbakırda bir terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Lice ilçesinin Yalımlı köyü Leyhosor mezrası mülki sınırları içerisinde 27 Ekim'de saat 19.00'dan itibaren icrasına başlatılan özel maksatlı operasyon kapsamında, 28 Ekim 00.10 sıralarında çıkan silahlı çatışma sonucunda 1 terörist, M-16 piyade tüfeği, 5 M-16 şarjörü, 120 fişek, el telsizi, sırt çantası, 2 adet pil bloku, 2 fünye, dürbün, panço, uyku tulumu, ses kayıt cihazı, akım ölçer, bir miktar kablo ve örgütsel dokümanlar ile ölü olarak etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER