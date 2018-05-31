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Diyarbakır'da bir korucu şehit oldu

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan güvenlik korucusu şehit oldu.

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Diyarbakırda bir korucu şehit oldu

Diyarbakır Hani'de Topçular ile Yukarıturalı köyleri karayolu ayrımında yapılan yol kontrolü ve arama faaliyeti sırasında bir grup PKK’lı teröristle çatışma çıktı.

Valilikten yapılan açıklamada, çatışmada yaralanan 1 güvenlik korucusunun helikopterle sevk edildiği Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyona devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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