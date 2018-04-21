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Diyarbakır'da bin çocuk uçurtma uçurdu

Kayapınar Belediyesi Kültür İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde bin çocuk uçurtma uçurarak doyasıya eğlendi.

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Diyarbakırda bin çocuk uçurtma uçurdu

İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirme yaptığı Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Hamza Baba Tepesi'nde Uçurtma Şenliği düzenlendi.

Şenliğe katılan bin çocuk uçurtma uçurarak doyasıya eğlendi.

Kayapınar Belediyesi Kültür İşler Müdürü Mustafa Çelik, şenlikte yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini coşkulu bir şekilde geçirmek istediklerini söyledi.

Çelik, "Bu etkinlikteki amacımız çocukların doğayla birleşmeleri, eğlenmeleri, 23 Nisan'ın ruhuna uygun davranabilmeyi ve bu bayramın anlam ve önemini hissettirmeyi öğretebilmektir. Çocuklarımızı mutlu etmek istiyoruz. Çocuklarımız mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz." dedi.

Şenliğe katılan çocuklardan Muhammed Günaydın da şenliğin çok güzel olduğunu belirterek şenlik için Kayapınar Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ozan Balcı'ya teşekkür etti.

Eylül Cengiz ise etkinliğin çok eğlenceli geçtiğini ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, kayapınar, Uçurtma, şenlik
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