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Diyarbakır’da 700 polisle asayiş uygulaması

Diyarbakır’da, yaklaşık 700 polisin katılımıyla Bağlar ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

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Diyarbakırda 700 polisle asayiş uygulaması

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Bağlar ilçesinde belirlenen farklı noktalarda güvenlik uygulaması gerçekleştirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve özel harekat polislerinin de bulunduğu görevliler, Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi üzerindeki kahve ve internet kafelerde denetimlerde bulundu.

Kapalı mekanlara giren polisler, içeride bulunan vatandaşları üst aramasından geçirdikten sonra kimliklerini alarak GBT sorgusu yaptı. Ara sokaklara da giren güvenlik güçleri, burada şüpheli gördükleri vatandaşların üstlerini arayarak GBT sorgusu gerçekleştirdi. 

Güvenlik güçleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların zula olarak nitelendirdiği yerleri de didik didik aradı. 

Kaynak: İHA

Etiketler: uygulama, polis, narkotik, Diyarbakır, Asayiş
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