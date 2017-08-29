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Buradasınız : » » Diyarbakır'da 618 bin 453 kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da 618 bin 453 kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Hazro ve Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 527 kilo 150 gram kubar esrar ve 618 bin 453 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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Diyarbakırda 618 bin 453 kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Hazro ve Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 527 kilo 150 gram kubar esrar ve 618 bin 453 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca narko terörizmle mücadele kapsamında, Kocaköy'ün Gözebaşı köyü ile Hazro'nun Meşebağları köyü bölgesinde 40 ayrı noktada arama yapıldı.

Arama ve kontrollerde, 527 kilo 150 gram kubar esrar, 618 bin 453 kök Hint keneviri ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.

Kaçan bir zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hazro ve Kocaköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla kenevirler olay yerinde imha edildi, kubar esrara el konuldu. 

Etiketler: Diyarbakır, uyuşturucu, operasyon
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