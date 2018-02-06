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Diyarbakır'da 60 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçelerine bağlı 60 köy ve mezrada, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Diyarbakırda 60 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilecek operasyonlar nedeniyle Lice, Hani, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 60 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. 

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde

Lice ilçesine bağlı olan; Arıklı, Serince, Uçarı, Ziyaret, Esenler, Kayacık, Çağdaş, Dibekköy, Yolçatı, Tepe, Budak, Sığınak, Gürbeyli, Damar, Ortaç, Yalaza, Çavundur, Dolunay, Bağlan, Kabakaya, Oyuklu, Güçlü, Gömeç köyleri ve Ayşe, Hacıhüseyin, Kuruca, Sınır, Dablo, Pınar, Beğendik, Hacıcemil, Esenli, Sağlam, Dingil, Çanak, Alikahya, Hacımusabey, Kutlamış mezraları,

Hani ilçesine bağlı olan; Serenköy, Gömeç, Kırım, Yayvan, Soylu köyleri ve Veziri, Ovalı, Aka, Karmen, Mazılı, Çağıl mezraları,

Kocaköy ilçesine bağlı olan; Şaklat, Yazıköy, Boyunlu köyleri ve Varlık, Gökçe mezraları,

Hazro ilçesine bağlı olan; Gözebaşı, Sarıerik, Çitlibahçe, Ormankaya köyleri ve Eldeğmez, Güzdamı mezraları 06 Şubat 2018 Salı günü saat 05.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır."

Kaynak: DHA

Etiketler: lice, hazro, hani, Diyarbakır sokağa çıkma yasağı
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