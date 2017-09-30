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Diyarbakır'da 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde 26 Eylül'de 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin hafif yaralandığı terör saldırıyla ilgili yürütülen operasyonda 5 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.

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Diyarbakırda 5 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde 26 Eylül'de bir askerin şehit düştüğü, iki askerin hafif yaralandığı terör saldırıyla ilgili yürütülen operasyonda, 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül'de Kocaköy ilçesi Gözebaşı köyü mülki sınırları içerisinde teröristlerle sağlanan silahlı çatışma sonucunda Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar'ın şehit edilmesi ve iki personelin hafif şekilde yaralanmasıyla ilgili olarak gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucunda, Lice ilçesi Baharlar köyü Gönen mezrasının 620 metre güneydoğusunda bir grup PKK'lı teröristin bulunduğu tespit edildi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla dün saat 19.10'dan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları desteğinde başlatılan operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait M-16 piyade tüfeği, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 3 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 8 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, iki büyük boy araç telsizi, el telsizi, 5 sırt çantası, 5 uyku tulumu, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Etiketler: Diyarbakır, PKK, terör saldırısı
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