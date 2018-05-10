  • 10 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Diyarbakır'da 5 katlı binada çökme tehlikesi

Diyarbakır'da 5 katlı binada çökme tehlikesi

Diyarbakır Bağlar'da 5 katlı bir bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltılırken, çevresindeki 2 bina da tedbir amaçlı tahliye edildi.

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Diyarbakırda 5 katlı binada çökme tehlikesi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Muradiye mahallesinde 5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki merdiven boşluğu bölümünden aşırı yağış nedeniyle beton parçalar düştü.

Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince söz konusu bölgede güvenlik önlemi alındı.

Çökme riskine karşı boşaltılan 5 katlı binanın bitişiğinde bulunan 5 ve 4 katlı iki binadaki vatandaşlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Güvenlik şeridi çekilen binalarda uzman ekiplerce inceleme yapılacak.

Kaynak: AA

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