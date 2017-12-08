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Buradasınız : » » Diyarbakır'da 5 ilçe kırsalında sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'da 5 ilçe kırsalında sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır kırsalında düzenlenen terör operasyonu sebebi ile, 27 köy ve 25 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Diyarbakırda 5 ilçe kırsalında sokağa çıkma yasağı

Güvenlik güçleri; Lice, Kocaköy, Silvan, Hazro ve Kulp ilçeleri kırsalında, bölücü terör örgütü üyelerine yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

Sivillerin zarar görmemesi için operasyon bölgesinde kalan 27 köy ve 25 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilik tarafından bildirilen yasak kararı, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Lice, Kocaköy, Silvan, Hazro ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan; Dibekköy, Yolçatı, Çağdaş, Kayacık, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur, Dolunay, Kabakaya, Tepe, Budak, Dallıca, Kutlu, Oyuklu, Türeli köyleri ve Sınır, Beğendik, Hacıcemil, Esenli, Çanak, Alataş, Kolbağı, Bakanlar, Kalkanlı, Kerpiçören, Göçer, Çaylarbaşı mezralar), Kocaköy ilçesine bağlı olan; Boyunlu köyü ve Varlık mezrası, Silvan ilçesine bağlı olan; Dolaplıdere köyü ve Alakuşak, Üçdirek, Ergeçiti, Erkenciler mezraları, Hazro ilçesine bağlı olan; Koçbaba, Ormankaya, Çitlibahçe köyleri, Şahgeldi ve Güzdamı mezraları, Kulp ilçesine bağlı olan; Taşköprü, Temren, Bayırköy, Demirli, Çukurça köyleri ve Kuyucak, Mevik, Aşağıpolat, Yukarıpolat, Keçiveren, Zümrütlü mezralarnda 08 Aralık 2017 Cuma günü saat 05.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır” denildi.

Etiketler: Diyarbakır, sokağa çıkma yasağı, terör operasyonu
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