  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

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Diyarbakır'da 37 köy ve mezradaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Lice ve Hani ilçelerine bağlı 37 köy ve mezrada terör örgütü PKK'ya yapılan operasyon nedeniyle 27 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

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Diyarbakırda 37 köy ve mezradaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçelerinin dağlık ve ormanlık alanında faaliyet yürüten teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarının tespit edilmesi, malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonun gerçekleştirildiği bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivil vatandaşların zarar görmemesi için İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Hani'nin Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Y. Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A.Turalı, Gürbulak mezraları ile Lice'nin Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleri, Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezralarında 27 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, söz konusu bölgelerde yasağın saat 07.00 itibarıyla kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: sokağa çıkma yasağı, PKK, Diyarbakır
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