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Diyarbakır'da 37 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 37 köy ve mezrada, terör örgütü PKK'ya operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Diyarbakırda 37 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice ve Hani ilçelerinin dağlık ve ormanlık alanında faaliyet yürüten teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanlarının tespit edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi için operasyon başlatıldı.

Operasyonun yapılacağı ve saat 08.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerler şöyle:

Hani'nin Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Y. Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A. Turalı, Gürbulak mezraları; Lice'nin Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezraları.

Açıklamada, yasağa uymanın can ve mal güvenliği açısından önemli olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

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