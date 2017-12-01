Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi, 43 milyon değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 3 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice, Kulp, Hazro ve Silvan ilçeleri sınırlarında 28 Kasım saat 11.00'den itibaren başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayraktar" operasyonunda, Kulp'un Keçiveren köyü Ricit Deresi mevkisindeki sığınak içinde tespit edilen bir grup PKK'lı teröristle 29 Kasım saat 15.00 sıralarında temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi. Sığınaktaki aramada, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, 87 fişek, 2 sırt çantası, araç telsizi, ses kayıt cihazı, 4 kütüklük, palaska ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonda, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlara gizlenmiş 14 bidon içerisinde, tabanca, 4 şarjör, 20 tabanca fişeği, 9 terörist kıyafeti, 4 ayakkabı, hücum yeleği, 4 kütüklük, 2 araç, 250 metre elektrik kablosu, 156 pil, çok miktarda örgütsel doküman ile giyim ve yaşam malzemesi bulundu.

Silah ve mühimmatlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Yol kontrollerinin yanı sıra 54 konut ve eklentisinde arama yapıldı. 2 bin 737 kişi ile bin 25 aracın sorgulaması gerçekleştirildi. Biri terörist iş birlikçisi olmak üzere 3 zanlı gözaltına alındı. 29 kişi, Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılması sonrasında serbest bırakıldı.

3 ton 111 kilogram esrara el konuldu

Narkoterörle mücadele kapsamında Lice, Kocaköy ve Hazro kırsal alanında yapılan aramalarda ise 43 milyon değerinde 3 ton 111 kilogram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA/İHA