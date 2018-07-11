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Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Kulp kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Diyarbakırda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kulp ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Operasyonda 3 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 12 şarjör, 360 fişek, el bombası, el telsizi, radyo, el yapımı patlayıcı düzeneğine ait uzaktan kumanda, 9 pil bloğu, örgütsel doküman, çok miktarda yaşam malzemesi ve giyecek ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili adli işlemler başlatıldı.

Operasyonda delil niteliği taşıyan silah, mühimmat, örgütsel doküman ve diğer malzemeler muhafaza altına alındı. Yapılan açıklamada bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: kulp, Diyarbakır
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