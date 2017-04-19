  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Diyarbakır'da 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da, düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 ton 840 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

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Diyarbakırda 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 ton 840 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik 13-16 Nisan'da 2 ayrı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonlarda 2 ton 280 kilogram toz, 560 kilogram da kubar esrar ele geçirildiği belirtilen açıklamada, yakalanan bir zanlının tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız şekilde devam edeceği kaydedildi. AA

Etiketler: Diyarbakır, uyuşturucu
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