Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Valiliği, dün Örtülü Köyü mülki sınırlarındaki Palahin Tepe bölgesinde, jandarma komando timlerinin arazide PKK mensuplarıyla sıcak temas sağladığını belirtti.

Çatışmada, sözde "Amed eyaleti Mazlum-Akdağ" bölge sorumlusu, "Aryen" telsiz çağrı adını kullanan "Dilovan Bahtiyat" kod adlı Fatih Kırtay ve "Dicle Hevirdar" kod adlı Rojbin Akyol'un etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Teröristlerin üzerinde biksi makineli tüfek ve 67 fişek, kalaşnikof, 10 şarjör ve 187 fişek, RPG-7 roketatar ve mühimmatı, mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 el bombası ve çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği kaydedildi.

Başsavcılığın talimatıyla teröristler hakkında adli işlemlere başlandığı, delil niteliği taşıyan silah, mühimmat, örgütsel doküman ve diğer malzemelerin muhafaza altına alındığı, mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği ve el bombalarının uzman ekiplerce emniyetli şekilde yerinde imha edildiği belirtilen açıklamada, bölgedeki vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için terörle mücadele operasyonlarına artan azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Kaynak: AA