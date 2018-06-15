  • 15 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.738
    EURO 5.503
  • BIST 94540.84
    ALTIN 197.946
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice kırsalında sözde bölge sorumlusunun da aralarında olduğu 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Diyarbakırda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Valiliği, dün Örtülü Köyü mülki sınırlarındaki Palahin Tepe bölgesinde, jandarma komando timlerinin arazide PKK mensuplarıyla sıcak temas sağladığını belirtti.

Çatışmada, sözde "Amed eyaleti Mazlum-Akdağ" bölge sorumlusu, "Aryen" telsiz çağrı adını kullanan "Dilovan Bahtiyat" kod adlı Fatih Kırtay ve "Dicle Hevirdar" kod adlı Rojbin Akyol'un etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Teröristlerin üzerinde biksi makineli tüfek ve 67 fişek, kalaşnikof, 10 şarjör ve 187 fişek, RPG-7 roketatar ve mühimmatı, mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 el bombası ve çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği kaydedildi.

Başsavcılığın talimatıyla teröristler hakkında adli işlemlere başlandığı, delil niteliği taşıyan silah, mühimmat, örgütsel doküman ve diğer malzemelerin muhafaza altına alındığı, mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği ve el bombalarının uzman ekiplerce emniyetli şekilde yerinde imha edildiği belirtilen açıklamada, bölgedeki vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için terörle mücadele operasyonlarına artan azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: PKK, lice, Diyarbakır
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER