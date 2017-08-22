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Buradasınız : » » Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken bir terörist sağ yakalandı.

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Diyarbakırda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kulp ve Çermik ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla 20-21 Ağustos'ta operasyon düzenlendi.

Kulp ilçesi Yaylak köyü Simetok mezrasındaki operasyonda dün 2 terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist sağ yakalandı. Çatışmada yaralanan bir güvenlik korucusu da helikopterle sevk edildiği Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Operasyonda 2 uzun namlulu silah, 10 şarjör, 300 fişek, 4 el bombası, 2 şemsiye ile çok miktarda yaşam malzemesi de ele geçirildi.

İki sığınak imha edildi

Öte yandan, Çermik ilçesinin Göktepe ve Aynalı köyleri sınırları içerisinde dün düzenlenen operasyonda 2 sığınak ortaya çıkarıldı.

İçerisinde 118 fişek, el bombası, silah üstü termal kamera, M-16 şarjörü, 250 kilogram amonyum nitrat, 650 pil, 3 küçük tüp ile çok miktarda giyim ve yaşam malzemesinin bulunduğu sığınaklar imha edildi.

Etiketler: terörist, PKK, Diyarbakır
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