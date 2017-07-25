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Diyarbakır'da 2 el yapımı patlayıcı imha edildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde 420 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 2 ayrı el yapımı patlayıcı imha edildi.

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Diyarbakırda 2 el yapımı patlayıcı imha edildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaköy ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcı düzeneği bulunduğu, Hazro ilçesinde ise yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaşması üzerine operasyon başlattı.

Kocaköy ilçesine bağlı Şaklat kırsal mahallesi Ban Tepe mevkisindeki operasyonda, kullanılmayan su deposu duvarının bitişiğindeki taş yığını altına gizlenmiş 20 metre aralıklı 2 ayrı el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

Yapılan incelemede patlayıcıların 6 bidon içerisinde yaklaşık 420 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirildiği belirlendi.

Savcılığın talimatıyla delil niteliğindeki bulgular muhafaza altına alınırken el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan diğer malzemeler imha edildi.

336 bin 970 kök Hint keneviri ele geçirildi

Hazro ilçesine bağlı Meşebağları kırsal mahallesindeki narkoterör operasyonunda ise 18 ayrı mevkide 336 bin 970 kök Hint keneviri bulunuldu.

Savcılığın talimatıyla Hint kenevirleri yerinde imha edilirken, olayın şüpheli veya şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Etiketler: Diyarbakır
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