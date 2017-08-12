  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Diyarbakır'da 153 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 153 bin 532 kök Hint keneviri ve 99 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.

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Diyarbakırda 153 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 153 bin 532 kök Hint keneviri ve 99 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hani ilçesi Kırım Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan yaklaşık 6 ton gübre bulunduğu belirtildi.

Kocaköy ilçesindeki Şaklat Mahallesi'nde 10-11 Ağustos'ta 11 noktada yapılan aramada 99 kilo 150 gram kubar esrar, 153 bin 532 kök Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, uyuşturucunun imha edildiği bildirildi.

Kırım Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda da 2 PKK'lı teröristle temas sağlandığı aktarılan açıklamada, örgüt mensuplarının ateşe karşılık vermeden uzaklaştığı, aramada dürbün, su şişesi, şemsiye ve gömlek gibi yaşam malzemeleri bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon bölgesinde İHA/İKU tarafından tespit edilen şüpheli aracın takibi sonrasında icra edilen faaliyetlerde, terör örgütü propagandası yaptığı ve yoklama kaçağı olduğu iddiasıyla aranan 2 kişi yakalanmış, adli aramalarda 5 ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheliler ve delil niteliğindeki malzemelerle ilgili kriminal incelemelere başlanılmıştır."

Etiketler: Diyarbakır, hint keneviri
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