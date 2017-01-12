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Diyarbakır'da 13 mahallede sokağa çıkma yasağı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Lice ve Hani ilçesindeki bazı yerleşim birimlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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Diyarbakırda 13 mahallede sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 13 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
 
Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.
 
Açıklamada, operasyon yapılacak bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı Birlik, Şenlik, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy ile Hani ilçesine Kaledibi, Yukarıturalı, Topçular, Akçayurt, Uzunlar ve Kalaba kırsal mahallelerinde bugün saat 05.00'ten geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bilgisi verildi.
 
Yasak kararının, sivillerin zarar görmesini önlemek için alındığı vurgulanan açıklamada, buna riayet edilmesinin vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından önemli olduğu ifade edildi. AA
Etiketler: terör örgütü, sokağa çıkma yasağı, PKK, lice, hani, Diyarbakır
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