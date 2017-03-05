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Diyarbakır'da 12 mahalledeki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerindeki 12 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

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Diyarbakırda 12 mahalledeki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerindeki 12 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Lice'nin Dibekköy, Çağdaş, Yolçatı, Tepe, Kabakaya, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur, Dolunay ve Oyuklu köyleri ile Hazro'nun Çitlibahçe köyünde 2 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağının 09.00 itibarıyla kaldırıldığı kaydedildi. AA

Etiketler: Diyarbakır sokağa çıkma yasağı, sokağa çıkma yasağı, PKK
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