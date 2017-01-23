Diyarbakır'da 1 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda bir ton esrar ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uzun zamandır sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde Kabakaya köyündeki dağlık ve ormanlık alanlarda terör örgütü PKK'nın finans kaynağı uyuşturucu ekim alanlarını imha etmek ve imal edilen uyuşturucuları ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda araziye gizlenmiş çuvallarda bir ton toz esrar ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara devam edilmektir." ifadelerine yer verildi. AA